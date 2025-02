Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes - Ascom

Publicado 26/02/2025 15:42

A Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, em São Pedro da Aldeia, abriu, nesta segunda-feira (24), o período de inscrições para as vagas remanescentes das oficinas oferecidas pela instituição. O prazo se estenderá até quinta-feira (27), garantindo uma nova oportunidade para aqueles que desejam participar das atividades artísticas.Na última semana, conforme o cronograma de matrículas foram realizadas as inscrições para oficinas distribuídas nas modalidades de dança, alongamento e expressão corporal, teatro, música, pintura e desenho. As vagas que não foram preenchidas estarão agora disponíveis para novos interessados.Além disso, os candidatos que ficaram com pendências na entrega de documentos devem regularizar a situação dentro desse período. A efetivação da matrícula só será concluída com a apresentação completa da documentação necessária e a assinatura dos documentos obrigatórios. A não entrega dentro do prazo acarretará a invalidação da inscrição.Para a realização das matrículas, os interessados deverão apresentar cópias do RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração escolar de 2025, laudo médico (caso o aluno seja PCD – Pessoa com Deficiência e/ou tenha alguma comorbidade), ⁠duas fotos 3×4, contato de telefone e e-mail, além de qualquer outra documentação necessária para atender às necessidades específicas do candidato à vaga. Podem se inscrever pessoas a partir de cinco anos de idade (completos até 31 de março de 2025) na modalidade Ballet Baby Class. As aulas das oficinas estão previstas para iniciar em março.A diretora interina da Escola de Artes Municipal Giselle Ruiz, ressaltou a importância do comprometimento dos candidatos com a entrega dos documentos. “Agradecemos imensamente o empenho da nossa equipe e da Secretaria Municipal de Cultura nesses primeiros cinco dias de inscrição. Agora, reforçamos que todos os interessados nas vagas remanescentes ou aqueles que precisam regularizar sua documentação fiquem atentos ao prazo, pois só com a documentação completa a matrícula será efetivada”, disse.A unidade fica localizada na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555, no bairro Nova São Pedro, no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail escoladeartes@pmspa.rj.gov.br