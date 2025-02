Bloco de carnaval - Divulgação

Publicado 25/02/2025 18:59

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou uma programação especial para celebrar o “Carnaval Família” em 2025. A festa aldeense começa no sábado (1) e segue até a terça-feira (4), com shows, matinês infantis e o tradicional desfile dos Bloco dos Bonecões. Nos bairros da cidade, os festejos começam com os blocos carnavalescos na sexta-feira (28) e seguem até a quarta-feira (5).

Os shows no palco principal serão realizados na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no centro da cidade, sempre a partir das 20h. As noites serão abertas por apresentações de DJs, garantindo a animação do público. A programação é organizada pela Secretaria de Cultura, com o apoio das Secretarias de Turismo, Saúde, Assistência Social e Direitos e Humanos e de Segurança e Ordem Pública, garantindo o ordenamento, a segurança e o pronto atendimento aos foliões.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou o comprometimento na realização de um carnaval familiar, mantendo a alegria característica do carnaval aldeense. “Estamos dedicando todos os esforços para proporcionar um carnaval que celebre a tradição e a cultura de São Pedro da Aldeia, oferecendo diversão para todas as idades em um ambiente seguro e acolhedor”, disse.

Para as crianças, a diversão estará garantida com matinês de sábado a terça-feira, das 18h às 22h, na Praça da Matriz. As atividades incluem brincadeiras, pintura artística e divertida, oferecendo um ambiente lúdico e seguro para os pequenos foliões.

Saindo da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, o tradicional Bloco dos Bonecões promete encantar os foliões inspirado na magia do Carnaval de Olinda. Homenageando personalidades marcantes do carnaval aldeense, o bloco desfilará de sábado a terça-feira, a partir das 20h, acompanhado pela banda de fanfarra Tamo Junto que tocará samba, frevo, axé e marcha rancho.

Atrações do palco – No sábado (1), a programação será aberta às 20h com o DJ Felipe Paço contagiando o público. Em seguida, às 22h, o grupo Ibs7 vai animar a noite com muito samba e pagode. Na sequência, às 00h, quem comanda a festa é o grupo Rolezin Du Pagode, com muito pagode, sertanejo, axé e micareta.

Já no domingo (2), o DJ Felipe Paço assume a programação musical às 20h e, em seguida, às 22h, quem agita os foliões é o cantor Cleiton Cardoso & Banda, com uma programação musical de sucessos atemporais do axé. Fechando a programação, às 00h, o Samba do Washow promete agitar o público com muito samba e pagode retrô, passando também pelo axé e MPB.

Na segunda-feira (3), a partir das 20h, o DJ Felipe Paço volta a assumir a programação musical no palco. Em seguida, às 22h, o cantor Junior Linhares vai animar os foliões com os sucessos do sertanejo e axé. Fechando a noite, às 00h, terá o show do grupo Pagodeando.

No último dia da folia, terça-feira (4), o DJ Felipe Paço solta o som animando os foliões. Em seguida, às 22h, o cantor James comanda a folia com clássicos do pagode, do samba de raiz e dos sambas enredo, passando também por hits do momento. Encerrando a programação de shows, às 00h, a cantora Paulinha Azevedo anima a festa em ritmo de muito axé music.

Confira a programação de shows no Centro:

SÁBADO (01/03)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Grupo Ibs7

00h – Rolezin Du Pagode

DOMINGO (02/03)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Cantor Cleiton Cardoso

00h – Samba do Washow

SEGUNDA-FEIRA (03/03)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Cantor Junior Linhares

00h – Pagodeando

TERÇA-FEIRA (04/03)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Cantor James

00h – Cantora Paulinha Azevedo