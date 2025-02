Momento em que veículo trafega na contramão e ele destruído após impacto - Reprodução

Momento em que veículo trafega na contramão e ele destruído após impactoReprodução

Publicado 24/02/2025 19:49

São Pedro da Aldeia - Na manhã deste sábado (22), um motorista que trafegava na contramão por quilômetros na RJ-124, a Via Lagos, causou um grave acidente na altura de São Pedro da Aldeia.



Um outro condutor registrou o momento em que um Fiat Uno em alta velocidade seguia no sentido contrário da via. No vídeo, o homem tenta alertar o motorista imprudente, mas é ignorado. Pouco tempo depois, o veículo colidiu de frente com um caminhão, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), próximo ao Balneário das Conchas, provocando o fechamento da pista e a mobilização do Corpo de Bombeiros.



O impacto foi tão forte que o pneu do caminhão estourou e a frente do carro ficou completamente destruída. Segundo informações iniciais, o condutor do Uno foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro, mas não sobreviveu.

Não há atualizações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.



A colisão causou lentidão no trânsito, e equipes de resgate foram acionadas para controlar a situação.