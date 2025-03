Poluição nas praias - Reprodução

Publicado 24/03/2025 17:53

São Pedro da Aldeia - Imagens registradas neste domingo (23) mostram a situação preocupante das praias do Camerun e Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Os vídeos revelam a presença de matéria orgânica acumulada nas margens da Laguna de Araruama, em especial nos pontos de acesso mais próximos às residências.



Os registros reforçam a denúncia feita por moradores e ambientalistas, que já vêm alertando há meses sobre a poluição na região. A principal suspeita é de que o lançamento irregular de esgoto na laguna seja o principal fator da contaminação. O problema afeta diretamente a qualidade da água e compromete o uso das praias para lazer, pesca e turismo.



Em janeiro deste ano, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) coletaram amostras da água nas duas praias para análise. O objetivo era identificar a origem dos resíduos. A poluição preocupa pescadores da região, que já sentem os reflexos na atividade profissional. Muitos alegam dificuldade para encontrar espécies antes comuns na laguna, além da desvalorização do pescado por causa da água suja.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a Prolagos, responsável pelo saneamento básico na cidade, e com a Prefeitura da cidade, questionando sobre o andamento das providências tomadas com relação ao esgoto.



Em nota, a Prolagos respondeu o seguinte:



“Atualmente, a Prolagos está investindo R$ 450 milhões em obras. Estão sendo construídos mais de 26 quilômetros de cinturão coletor de esgoto no entorno da laguna, que se somam aos 38 quilômetros já existentes. Parte das intervenções acontecem no Canal do Mossoró, em São Pedro da Aldeia, que está sendo blindado com mais de 1,3 km de rede coletora de esgoto.



Além disso, quatros estações de tratamento estão sendo ampliadas: duas em Cabo Frio, a de Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, que será inaugurada no próximo mês. A empresa também está adiantando investimentos emergencialmente em obras de ampliação do sistema nos bairros Camerum, São João e Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia.



No Camerum, um projeto está em andamento para interligação ao sistema de pelo menos 20 casas, que, durante vistoria da concessionária em apoio à Prefeitura, foram flagradas lançando esgoto diretamente na laguna. Estes imóveis foram construídos após a implantação do sistema de esgotamento no local. A previsão é que o projeto seja concluído no segundo semestre.



Neste mês, pescadores de três comunidades iniciaram os trabalhos integrados para recolhimento de algas vivas nas áreas Camerum, Mossoró e Boqueirão. Nesta intervenção a curto prazo, denominada Mobilização Ambiental e Social do Pescador (MASP), estão participando mais de 100 pescadores locais. Destes, 80 estão realizando os trabalhos em barcos e 25 em reformas de cinco píeres nas localidades.



A concessionária reforça que com as sete estações de tratamento existentes, cerca de 100 milhões de litros de esgoto in natura deixam de ser jogados por dia no meio ambiente. De acordo com levantamento feito pelo Projeto Imersão, da Universidade Veiga de Almeida, com colônias de pescadores da região, a quantidade de pescado (peixe e camarão) subiu cerca de 38% de janeiro para fevereiro deste ano”.



A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue apurando o fato. Uma nota oficial deve ser divulgada em breve.