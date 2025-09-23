Firjan SENAI - Repodução

Publicado 23/09/2025 16:30

São Pedro da Aldeia - Nesta quinta-feira (25), com o objetivo de ampliar o acesso às principais linhas de crédito voltadas à agricultura familiar, os produtores rurais de São Pedro da Aldeia estão convidados a participar do evento “Caminhos do Crédito”. A atividade, que integra o projeto “Quintais Produtivos” e conta com o apoio da Prefeitura, será realizado das 17h às 20h, na Firjan SENAI SESI Região dos Lagos, localizada às margens da Rodovia RJ-140, na Nova São Pedro.



O encontro contará com palestras e rodas de conversa sobre o Plano Safra, PRONAF, PRONAMP e Agrofundo, além de crédito específico para beneficiários do projeto. Serão abordados temas como documentação necessária, critérios de enquadramento, instituições envolvidas e caminhos para efetivação do acesso ao crédito. A iniciativa tem como público principal os produtores ligados ao projeto Quintais Produtivos, mas está aberta à participação de outros agricultores familiares da Região dos Lagos.



O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, reforçou o convite aos produtores. “É de grande importância os produtores rurais estarem cientes da linha de crédito disponível para conseguir alavancar a sua produção, podendo, assim, alçar planejamentos futuros e garantias mais concretas”, comentou.



A coordenadora do Escritório Regional Lagos do Sebrae/RJ, Ana Claudia Melo Vieira, destacou o impacto da ação. “O evento será uma grande oportunidade aos produtores rurais de São Pedro da Aldeia para conhecerem as principais linhas de crédito rural, tirarem dúvidas e receberem orientações práticas. A programação contará com a presença de representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de instituições financeiras parceiras”, afirmou.



SOBRE O PROJETO



O “Quintais Produtivos” é voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, com foco no empreendedorismo feminino, capacitação técnica e acesso a mercados. A iniciativa é realizada pelo Sebrae e pela Fundação Banco do Brasil, com apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia como mediadora.



Ao todo, 150 famílias, dos municípios de São Pedro da Aldeia, Saquarema e Cabo Frio foram selecionadas para a primeira etapa prática do projeto, com duração de dois anos. As famílias que ainda não foram selecionadas podem participar de capacitações coletivas, cursos e palestras.

