Homem é flagrado cometendo at0 obsc3no
Segundo relatos, o suspeito estava em uma parte do muro que está quebrado e dá acesso ao pátio da escola sem nenhuma vigilância. Nas imagens é possível ver ele com a mão nas partes ínt1mas olhando diretamente para alunos. O episódio expôs o estado de abandono da unidade, onde, segundo a população, falta segurança e manutenção básica.
“A escola tá abandonada há muito tempo. Moro do lado e vejo tudo. O portão fica aberto, o muro tem buracos, qualquer um entra e sai quando quiser. Pode acontecer de novo — ou até algo pior”, desabafou uma moradora do bairro.
Ainda há denúncias de que o local está tomado pelo mato alto, com portões abertos e ausência de funcionários responsáveis pela segurança. A situação vem sendo alvo de queixas constantes à Secretaria Estadual de Educação, mas sem retorno efetivo até o momento.
O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia) e está sob investigação.
