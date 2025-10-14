Homem é flagrado cometendo at0 obsc3no - Reprodução

Publicado 14/10/2025 15:51

São Pedro da Aldeia - Um homem foi flagrado cometendo at0 obsc3no dentro de um Ciep estadual no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, nesta segunda-feira (13). O caso causou indignação e medo entre alunos, pais, professores e moradores da região.



Segundo relatos, o suspeito estava em uma parte do muro que está quebrado e dá acesso ao pátio da escola sem nenhuma vigilância. Nas imagens é possível ver ele com a mão nas partes ínt1mas olhando diretamente para alunos. O episódio expôs o estado de abandono da unidade, onde, segundo a população, falta segurança e manutenção básica.



“A escola tá abandonada há muito tempo. Moro do lado e vejo tudo. O portão fica aberto, o muro tem buracos, qualquer um entra e sai quando quiser. Pode acontecer de novo — ou até algo pior”, desabafou uma moradora do bairro.



Ainda há denúncias de que o local está tomado pelo mato alto, com portões abertos e ausência de funcionários responsáveis pela segurança. A situação vem sendo alvo de queixas constantes à Secretaria Estadual de Educação, mas sem retorno efetivo até o momento.



O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia) e está sob investigação.