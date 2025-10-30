Produtores rurais recebem kits agrícolas - Ascom

Produtores rurais recebem kits agrícolasAscom

Publicado 30/10/2025 18:32

São Pedro da Aldeia - Com o objetivo de impulsionar a agricultura familiar e auxiliar nas produções agrícolas, São Pedro da Aldeia avançou em mais uma etapa do projeto “Quintais Produtivos”. Nesta quarta-feira (29), produtores rurais do bairro Retiro receberam os kits produtivos, que irão contribuir para o aprimoramento de suas atividades agrícolas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae Regional e a Fundação Banco do Brasil, com mediação da Prefeitura aldeense.



O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, acompanhou a entrega dos kits a famílias da localidade. “Este é um dia muito especial. Conseguimos concluir a entrega dos kits, que vai ajudar muitos produtores na produção agrícola. Eles participaram antes de cursos teóricos, capacitação e teve, também, o aprendizado sobre administração e empreendedorismo. Agora estão recebendo os equipamentos e materiais para poder efetivar a produção. E também vai ser importante no final, escoando os produtos para venda do comércio local através das feiras livres e dos pequenos comércios da cidade”, pontuou.

Produtores rurais recebem kits agrícolas Ascom

O kit produtivo é composto por itens como disjuntores, caixa d’água, balança digital de 50kg, carrinho de mão, kit de sementes de hortaliças, como alface, tela para galinheiro e bebedouro plástico para aves, entre outros equipamentos. As famílias participantes já haviam sido certificadas, em março de 2025, no curso “Tecnologia Social das 3 fases – Fase 1: Desenvolvimento Humano”, além de participarem de capacitações relacionadas a negócios e agricultura familiar.



Entre as famílias contempladas está a da produtora Juliana Vasconcellos, que atua na agricultura familiar há cinco anos ao lado do marido. “Só vivemos da agricultura, então essa é uma ajuda muito boa para nós. Produzo aipim, banana e laranja e, com essa ajuda, podemos ampliar. Também temos uma criação pequena de galinhas e fazemos as vendas mais por aqui mesmo, de porta em porta”, disse.



As famílias participantes foram selecionadas a partir dos critérios estabelecidos no edital do programa “Quintais Produtivos” e receberam kits de implementação de galinheiro, pomar e horta, além de assistência técnica para a propriedade rural. É importante ressaltar que as famílias que não foram selecionadas puderam participar de capacitações coletivas, cursos e palestras.



O projeto tem como principal objetivo fomentar o empreendedorismo feminino e promover formação técnica, empoderamento pessoal e acesso a mercados. A iniciativa visa, ainda, fortalecer a inclusão de agricultores familiares, assentados e quilombolas na Região dos Lagos.

Produtores rurais recebem kits agrícolas Ascom

De acordo com o analista de negócios do Sebrae Regional, Thiago Alves, o processo de entrega dos materiais é uma etapa muito importante dentro do projeto. “É uma fase de maior contribuição com os produtores daqui de São Pedro da Aldeia e contar com a Secretaria de Agricultura é muito importante, pois conseguimos realizar toda a logística, todo o armazenamento e entrega desses materiais para os produtores. Atualmente, estamos na fase 2 da iniciativa. Eles já passaram por algumas capacitações teóricas e estão tendo acompanhamento de um assistente técnico do SENAR. Com o recebimento dos materiais para implantar as mudas, sementes e o material de irrigação. O próximo passo é a colheita e comercialização, a fase 3”, explicou.