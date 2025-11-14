AcidenteReprodução

Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um acidente grave foi registrado na manhã desta sexta-feira (14) na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura da Distribuidora LM, em São Pedro da Aldeia. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

De acordo com as primeiras informações, o impacto foi bastante forte. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e se deslocaram para prestar socorro à vítima.

O trânsito ficou parcialmente interditado no trecho do acidente. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida nem sobre o estado de saúde atualizado do motociclista.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.