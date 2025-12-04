Companhia de Teatro Municipal Ascom
A diretora municipal de Cultura, Giselle Ruiz, destaca o impacto do projeto para a cidade. “A Companhia de Teatro Municipal representa um marco para São Pedro da Aldeia. É um investimento direto na formação artística dos nossos jovens, na valorização dos talentos locais e na construção de um ambiente cultural cada vez mais forte e acessível à população”, afirmou.
Inspirado no texto “Piquenique no Front”, de Fernando Arrabal, o espetáculo dialoga com o Teatro do Absurdo ao transformar o cotidiano em farsa, o riso em desespero e o tempo em suspensão. A montagem aborda temas sensíveis, como conflito e morte, convidando o público a refletir sobre a guerra, a paz e a busca por normalidade em meio à destruição.
A encenação tem direção cênica de Anna Fernanda Corrêa, figurino de Davi Lisboa, cenografia e cenotécnica de Roger Suriani, caracterização de Samuel Evang, iluminação de Bruno Peixoto, colaboração artística de Fabiano Aciolly e assistência de produção de Luwa Balogun e Fabrício Coelho. O elenco é composto por Adriana Amarante, Ágata Campos, Breno Ferreira, Carol Lira, Carol Ferry e Pâmela de Souza.
Para a coordenadora da companhia, Anna Fernanda Corrêa, apresentar o trabalho gratuitamente em um equipamento público é uma forma de fortalecer o vínculo com a comunidade. “Levar esse espetáculo para a Casa do Artesão, na nossa cidade, é uma forma de democratizar o acesso à arte. É uma grande oportunidade para que moradores e visitantes conheçam de perto o talento desses jovens artistas. Essas serão nossas últimas apresentações do ano e, em seguida, iniciaremos a preparação para o Auto Natalino, que fará parte da abertura oficial do Natal na cidade”, destacou.
Sobre a Cia de Teatro Municipal – Formada a partir de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e regulamentada pela Lei Municipal nº 3.047/2022, a Companhia de Teatro Municipal é o primeiro projeto do município voltado à produção teatral e à formação teórica e prática de atores e atrizes. A proposta busca valorizar talentos locais e oferecer desenvolvimento artístico contínuo, com montagem e circulação de espetáculos dentro e fora da cidade. Todos os integrantes passaram por um Teste de Habilidade Específicas (THE), que avaliou competências como interpretação, improvisação, expressão corporal e dicção.
