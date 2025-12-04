Companhia de Teatro Municipal - Ascom

São Pedro da Aldeia - A Casa do Artesão, em São Pedro da Aldeia, será palco de duas apresentações gratuitas da Companhia de Teatro Municipal neste sábado e domingo (6 e 7), às 19h30. Os espetáculos, abertos ao público e sujeitos às condições climáticas, encerram a agenda anual da companhia e prometem emocionar moradores e visitantes com a montagem “FRONT – Sobre Piquenique e Outras Guerras”, que possui classificação indicativa de 12 anos.



A diretora municipal de Cultura, Giselle Ruiz, destaca o impacto do projeto para a cidade. “A Companhia de Teatro Municipal representa um marco para São Pedro da Aldeia. É um investimento direto na formação artística dos nossos jovens, na valorização dos talentos locais e na construção de um ambiente cultural cada vez mais forte e acessível à população”, afirmou.

Com humor, ironia e profunda carga reflexiva, “FRONT – Sobre Piquenique e Outras Guerras” apresenta uma narrativa que mistura o absurdo à realidade da guerra. Em meio às explosões do front, um soldado recebe a inesperada visita de seus pais, que chegam ao campo de batalha dispostos a fazer um alegre piquenique.



Inspirado no texto “Piquenique no Front”, de Fernando Arrabal, o espetáculo dialoga com o Teatro do Absurdo ao transformar o cotidiano em farsa, o riso em desespero e o tempo em suspensão. A montagem aborda temas sensíveis, como conflito e morte, convidando o público a refletir sobre a guerra, a paz e a busca por normalidade em meio à destruição.



A encenação tem direção cênica de Anna Fernanda Corrêa, figurino de Davi Lisboa, cenografia e cenotécnica de Roger Suriani, caracterização de Samuel Evang, iluminação de Bruno Peixoto, colaboração artística de Fabiano Aciolly e assistência de produção de Luwa Balogun e Fabrício Coelho. O elenco é composto por Adriana Amarante, Ágata Campos, Breno Ferreira, Carol Lira, Carol Ferry e Pâmela de Souza.



Para a coordenadora da companhia, Anna Fernanda Corrêa, apresentar o trabalho gratuitamente em um equipamento público é uma forma de fortalecer o vínculo com a comunidade. “Levar esse espetáculo para a Casa do Artesão, na nossa cidade, é uma forma de democratizar o acesso à arte. É uma grande oportunidade para que moradores e visitantes conheçam de perto o talento desses jovens artistas. Essas serão nossas últimas apresentações do ano e, em seguida, iniciaremos a preparação para o Auto Natalino, que fará parte da abertura oficial do Natal na cidade”, destacou.



Sobre a Cia de Teatro Municipal – Formada a partir de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e regulamentada pela Lei Municipal nº 3.047/2022, a Companhia de Teatro Municipal é o primeiro projeto do município voltado à produção teatral e à formação teórica e prática de atores e atrizes. A proposta busca valorizar talentos locais e oferecer desenvolvimento artístico contínuo, com montagem e circulação de espetáculos dentro e fora da cidade. Todos os integrantes passaram por um Teste de Habilidade Específicas (THE), que avaliou competências como interpretação, improvisação, expressão corporal e dicção.