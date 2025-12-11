Revólver calibre .32 com numeração suprimidaDivulgação/PM
Briga familiar em São Pedro da Aldeia termina com apreensão de arma de fogo de uso restrito
Revólver calibre .32 com numeração suprimida foi encontrado dentro da residência após autorização das envolvidas; caso gerou dois registros na 125ª DP
Briga familiar em São Pedro da Aldeia termina com apreensão de arma de fogo de uso restrito
Revólver calibre .32 com numeração suprimida foi encontrado dentro da residência após autorização das envolvidas; caso gerou dois registros na 125ª DP
Marcelo Magno firma acordo com Firjan/Senai e amplia oferta de cursos gratuitos em Arraial
Acordo assinado nesta quarta (10) garante cursos profissionalizantes gratuitos. Primeira fase inclui formações em áreas de construção civil, todas oferecidas sem custo aos alunos
Araruama vive momento inédito: Daniela Soares (PL) unifica os 17 vereadores e reforça poder político
Vereadores exaltam diálogo e lealdade da prefeita, que pede ritmo dobrado no próximo ano
São Pedro da Aldeia promove audiência pública online para discutir revisão do Plano Diretor
Reunião acontece na segunda-feira (15), às 9h, e é aberta à participação da população
Prefeito de Iguaba Grande reúne equipe e Conderlagos para acelerar projetos estratégicos
Reunião entre Fabinho Costa (CID), Vantoil Martins e secretários, marca alinhamento de ações para financiar projetos de infraestrutura, mobilidade e turismo
Com Bandeira Azul hasteada, Dr. Serginho reforça discurso de liderança ambiental em Cabo Frio
Prefeito destaca "joia da coroa" e gestão celebra oitavo ano consecutivo de certificação internacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.