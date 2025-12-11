Revólver calibre .32 com numeração suprimida - Divulgação/PM

Publicado 11/12/2025 13:50

São Pedro da Aldeia - Uma ação da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia. A ocorrência, registrada às 11h55, teve início após uma denúncia de ameaça entre familiares que disputam a residência e documentos do falecido proprietário do imóvel.

Ao chegar ao local, a guarnição fez contato com a solicitante, que relatou ter sido ameaçada pela filha de seu marido já falecido. Segundo ela, o conflito seria motivado pelo pedido da certidão de óbito para fins de pensão e pela disputa do imóvel. A filha do falecido negou as ameaças e afirmou que apenas veio à casa para acompanhar assuntos relacionados ao sepultamento ocorrido no último domingo.

Diante da divergência de versões, ambas foram conduzidas à 125ª DP com apoio do setor Charlie. Na delegacia, a filha revelou que havia uma arma de fogo na residência, informação que, segundo ela, era de conhecimento da companheira de seu pai. A arma, no entanto, nunca havia sido entregue às autoridades.

A autoridade policial determinou que, mediante autorização das duas envolvidas, a guarnição poderia ingressar no imóvel para localizar o armamento. Com a concordância de ambas, os agentes entraram na casa e encontraram um revólver calibre .32, com quatro munições intactas e numeração suprimida, escondido embaixo da escada.

O material foi recolhido e levado para a delegacia, onde foram formalizados dois registros: um RO de ameaça e outro de apreensão de arma de fogo de uso restrito.

Como a situação não se enquadrou como caso de violência doméstica, a guarnição orientou a solicitante, que manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, a procurar a Defensoria Pública munida do registro da ocorrência.