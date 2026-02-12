Afoxé Fiderioman - Reprodução

Publicado 12/02/2026 16:22

São Pedro da Aldeia - O Afoxé Fiderioman realiza um cortejo na segunda-feira (16), às 14h, na Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia, durante o Carnaval 2026.



A concentração está marcada para o mesmo horário e local. O desfile contará com a apresentação das músicas vencedoras do IV Concurso de Música do Afoxé Fiderioman, dedicadas ao Orixá Exú. Entre as composições que serão apresentadas estão Exú Mojuba, de Max Oliveira; Sentinela do Axé, de Thiago Pinheiro; e Bará Mojuba, de Alexandre Araújo.



O concurso é realizado anualmente com o objetivo de promover a cultura afro-brasileira e incentivar a produção musical ligada ao axé, reunindo compositores, cantores e produtores da região das Baixadas Litorâneas.



“O cortejo é uma oportunidade de convidar a comunidade a sentir a energia do axé, se conectar com nossas raízes e celebrar a ancestralidade. Esperamos que todos venham viver essa experiência junto com a gente”, afirmou Jordan Carvalho (Ogan Balogun), diretor e cofundador do grupo. Esta será a quarta edição consecutiva do cortejo em São Pedro da Aldeia.



O projeto “Afoxé Fiderioman na Aldeia 2026” é realizado pelo Raio de Ouro, em parceria com o Afoxé Fiderioman e o Ilê Asé Iya Oju Omi, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do Edital Folia RJ 2026.