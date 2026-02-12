Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - Ascom

Publicado 12/02/2026 16:33

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, implementará um esquema especial de trânsito para o Carnaval 2026. A operação tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e manter a organização urbana durante os dias de festa. No Centro, as principais vias serão interditadas a partir das 18h desta sexta-feira (13), até a próxima terça-feira (17). Já no bairro Porto da Aldeia e na Praia do Sudoeste, os bloqueios terão início no sábado (14), em razão dos desfiles dos blocos carnavalescos. As medidas fazem parte do Plano Verão de Segurança.



Com o objetivo de garantir mais segurança e organizar o fluxo de pedestres, foliões e comerciantes ambulantes licenciados, haverá fechamento da Avenida São Pedro (entrada da cidade), Rua Adolfo Silveira, Rua Rosali Sampaio Guimarães, Rua Duque de Caxias, Avenida Francisco Coelho Pereira, Rua José Francisco Zeca, Rua João Martins, Rua Professor Cordelino Teixeira Paulo (Rua da Parra), Rua Feliciano Sodré e Travessa Coronel Catarino, todas no Centro da cidade. As vias serão fechadas de sexta (13) a terça-feira (17), a partir das 18h até o término da programação. Durante o dia, as ruas estarão liberadas.



No bairro Porto da Aldeia, o esquema especial de trânsito terá início às 12h do sábado (14) e seguirá até terça-feira (17). Além da Avenida Pitória, na orla da praia, estarão fechadas a Rua Hermenegildo Estelita da Costa, Rua Capitão Apolinário, Rua Júlia Santos e Rua Manoel Ribeiro. Já na Estrada do Boqueirão, na Praia do Sudoeste, o fechamento será realizado no sábado (14) e na segunda (16), na altura do nº 3644, a partir das 16h até o término da programação.



Durante as festividades, agentes da Fiscalização de Posturas também estarão de plantão nas praias, nos bairros e no Centro em operações de vigilância do comércio ambulante e no combate a atividades sonoras irregulares, incluindo sons em automóveis e aparelhos sem prévia licença do Poder Público, conforme previsto no Decreto Municipal n° 106, de 16 de agosto de 2003. As operações contarão com efetivo reforçado e atuação integrada da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Vigilância Municipal e Defesa Civil, além do apoio da Polícia Militar.



O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, falou sobre o esquema preparado para o período de folia. “Durante o dia, os agentes atuarão no ordenamento do trânsito e, de forma integrada com a PMERJ, em ações de segurança e fiscalização nas praias, nos logradouros públicos e nos blocos carnavalescos dos bairros. No período noturno, a atuação será voltada para a segurança dos blocos e dos shows realizados no Centro durante o Carnaval. Além disso, a Fiscalização de Posturas realizou o recadastramento de todos os ambulantes autorizados a atuar durante o período carnavalesco, tanto nas praias quanto no Centro da cidade. Também serão divulgados informativos sobre os desvios e interdições de vias, além das alterações nos itinerários dos ônibus municipais. A nossa meta é garantir um Carnaval seguro e ordenado a todos”, afirmou.



Alterações no itinerário dos ônibus municipais



Além das mudanças no trânsito, a rota dos ônibus municipais também terá alterações durante os cinco dias de folia, de 13 a 17 de fevereiro, a partir das 17h. Todas as linhas municipais terão um desvio de itinerário pelo bairro Nova São Pedro devido ao bloqueio da Avenida São Pedro, no Centro. Já nos dias 14 e 16 de fevereiro, a partir das 16h, os ônibus da linha 501 – Baleia x Base terão como ponto final temporário o antigo mercado Sayonara devido a uma interdição na via principal do bairro Boqueirão.



Confira a relação das ruas que estarão fechadas durante o Carnaval 2026:



CENTRO (A PARTIR DE 14/02 E SEGUE ATÉ 17/02, DAS 17H ATÉ O TÉRMINO):



- Avenida São Pedro

- Rua Adolfo Silveira

- Rua Rosali Sampaio Guimarães

- Rua Duque de Caxias

- Avenida Francisco Coelho Pereira

- Rua José Francisco Zeca

- Rua João Martins

- Rua Professor Cordelino Teixeira Paulo (Rua Da Parra)

- Rua Feliciano Sodré

- Travessa Coronel Catarino

PORTO DA ALDEIA – PRAIA DA PITÓRIA (DIAS 14 A 17/02, DAS 12H ATÉ O TÉRMINO):



- Rua Hermenegildo Estelita da Costa

- Rua Capitão Apolinário

- Rua Júlia Santos

- Rua Manoel Ribeiro

- Avenida Pitória

SUDOESTE (DIAS 14/02 E 16/02, DAS 16H ATÉ O TÉRMINO):



- Estrada do Boqueirão (na altura do nº 3644)