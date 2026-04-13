Os animais viviam em meio a fezes, urina e sangue, numa condição completamente insalubre.Reprodução/ G1
Cadelas são resgatadas em meio a sangue, fezes e urina em São Pedro da Aldeia
Caso, que foi denunciado, aconteceu em uma residência no bairro Cidade Nova, nesta sexta-feira (10)
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