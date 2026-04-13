Os animais viviam em meio a fezes, urina e sangue, numa condição completamente insalubre. - Reprodução/ G1

Os animais viviam em meio a fezes, urina e sangue, numa condição completamente insalubre.Reprodução/ G1

Publicado 13/04/2026 14:41

São Pedro da Aldeia - Duas cadelas em situação de maus-tratos e abandono foram resgatadas no fim da tarde desta sexta-feira (10), em São Pedro da Aldeia. O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Bela Vista, no bairro Cidade Nova, após denúncias repercutirem nas redes sociais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as duas cadelas em estado de completo abandono. Os animais viviam em meio a fezes, urina e sangue, numa condição completamente insalubre.

Segundo relatos de moradores, os animais estariam abandonados há dias. Vizinhos estariam ajudando nos cuidados, mas não era o suficiente. A dona, de acordo com a Polícia Civil, mora em Rio das Ostras e estaria com problemas de saúde e por isso não consegue comparecer ao local com frequência.

As cadelas passaram por atendimento veterinário e foram encaminhadas para um lar temporário, onde estão sendo medicadas.

A Polícia Militar também compareceu ao local e, em nota, informou que policiais foram acionados para verificar a denúncia de maus-tratos e, no local, l constataram o fato e fizeram contato com o órgão municipal responsável pelo resgate dos cães. A ocorrência foi registrada na 125ª DP.

