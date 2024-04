Xande de Pilares - Divulgação

Publicado 10/04/2024 15:05

Por meio do decreto municipal nº 2431/24 de 1º de abril, o Prefeito de São Sebastião do Alto, Alif Rodrigues, transferiu o feriado municipal em comemoração aos 133 de emancipação político-administrativa do município de quarta-feira, dia 17 de abril, para sexta-feira, 19 de abril.

Segundo o decreto, a mudança se deu em função de o feriado ser no meio da semana neste ano de 2024. O documento também ressalta que os festejos comemorativos acontecem de 19 a 21 de abril.

Shows, desfile cívico e campeonato de motocross marcam a programação de aniversário

A Prefeitura de São Sebastião do Alto preparou três dias de festejos para comemorar a data, começando na sexta-feira (19) com o tradicional desfile cívico, às 10h. No mesmo dia, às 22h, acontecem o show do Rastaê e, à meia noite, se apresenta a cantora Maíza Lima.

Já no sábado (20), Vinicius Fragoso abre a noite musical, às 22h, seguido por Xande de Pilares, à meia noite. Fechando as celebrações, no domingo (21), acontece o 38º Motocross São Sebastião do Alto, a partir das 12h. De noite, Vinicius Fernandes se apresenta às 19h, a banda Blackdoze às 21h, e Luan Severo encerra a programação com show às 23h.