Drogas apreendidasFoto: Divulgação/PRF

Publicado 18/09/2024 13:30

Sapucaia - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de terça-feira (17), um carregamento com aproximadamente uma tonelada de maconha e cocaína. A ação ocorreu na BR-393, em Sapucaia, e resultou na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas.

Os agentes realizavam uma fiscalização no km 106 da rodovia quando ordenaram que um caminhão parasse. Os policiais sentiram um odor muito forte de erva e foram inspecionar o compartimento de carga do veículo. Ao todo foram encontrados 1.075 tabletes de drogas em uma parede falsa no baú do caminhão, sendo 275 de cocaína e 800 de maconha, cada volume com aproximadamente um quilo. O motorista de 37 anos, residente em Brasília, não revelou a origem e nem o destino da carga.



A ocorrência foi encaminhada para a 109º DP.