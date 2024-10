Breninho - Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2024 20:05 | Atualizado 06/10/2024 20:48

Sapucaia - Breninho (PRD) foi reeleito prefeito de Sapucaia neste domingo (6). O candidato à reeleição teve 81,07% dos votos válidos, enquanto Márcio Lara (MDB) ficou com 18,93%.

"É com o coração cheio de gratidão que agradeço a cada um dos 10.303 votos de confiança que recebi para seguir como prefeito de Sapucaia. Com mais de 81% dos votos, vocês mostraram que acreditam no nosso trabalho e compartilham do nosso amor por essa cidade que tanto nos orgulha. Essa vitória é de todos nós, de cada cidadão que sonha com uma Sapucaia mais justa, próspera e unida. Agora, mais do que nunca, reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando incansavelmente pelo desenvolvimento da nossa terra. Vamos juntos, sempre", afirmou o prefeito em um post nas redes sociais.