Acidente na BR-393Foto: Divulgação/PRF
Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR-393, em Sapucaia
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira, no sentido Além Paraíba da rodovia
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PM prende homens com 29 celulares furtados na Expo Sapucaia
Vítimas procuraram a Polícia Militar após sequência de furtos no interior e nas imediações do evento
PRF apreende mais de 50 quilos de cocaína em Sapucaia
Material foi encontrado em malas que estavam dentro de um carro; condutor conseguiu fugir da abordagem com o veículo
Corpo de Bombeiros ativa quartel em Sapucaia
Unidade passa a integrar a estrutura operacional do Corpo de Bombeiros no município
Ativação do quartel do Corpo de Bombeiros em Sapucaia será nesta sexta-feira
Destacamento irá contar com um veículo multimissão que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares
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