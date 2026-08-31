Acidente na BR-393Foto: Divulgação/PRF

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Enzo Gabriel
Sapucaia - Na manhã desta segunda-feira (31), um carro colidiu e deixou quatro pessoas feridas na BR-393, em Sapucaia. O acidente aconteceu na altura do km 135, em Anta, por volta das 8h30.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. 