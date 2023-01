Identificação infantil ajudou no combate ao surgimento de casos de crianças perdidas nas areias da praia de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Identificação infantil ajudou no combate ao surgimento de casos de crianças perdidas nas areias da praia de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/01/2023 16:15

O fim de semana foi de muito trabalho para as equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Saquarema. Com a cidade cheia, agentes de segurança realizaram operações de ordenamento nos principais acessos às praias do município, além de atuarem nos seis postos avançados na orla da cidade.