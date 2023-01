Saquarema segue com obras nas àreas da saúde, educação, esporte e lazer - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/01/2023 19:46

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção de creches e equipamentos esportivos na cidade. Começando pela Educação, duas creches estão com obras em seguimento nos bairros Verde Vale e Asfalto Velho.

Na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale, a Prefeitura de Saquarema está construindo uma creche para atender, inicialmente, aos filhos dos profissionais que trabalharão no novo Hospital Municipal e nas clínicas e centros especializados do local. Seguindo o mesmo padrão arquitetônico e pedagógico das demais creches já entregues pela Prefeitura, as equipes de construção da nova creche do Verde Vale estão finalizando a cobertura da obra (telhado). Os trabalhos de revestimento cerâmico estão em andamento, bem como a concretagem e alvenaria do muro.Indo para o bairro Asfalto Velho, uma nova creche também está com obras em andamento. Construída no sistema pré-moldado, a unidade tem um prazo de conclusão menor, com maior agilidade na obra. No local, as equipes estão construindo os muros, além de executar a concretagem do piso do Bloco C. No Bloco A, toda a armação e forma do bloco já estão finalizados.Saindo da Educação e indo para o Esporte, a prefeitura está construindo duas novas pistas de skate. Uma na nova Praça da Barreira e a outra na Praça da Turfa. As novas áreas de lazer e convivência terão mais equipamentos esportivos de qualidade que oferecerão diversão e segurança para os praticantes do skate.Nesta etapa das obras, as equipes de trabalho estão realizando a limpeza no concreto do radier e a compactação e acerto do solo das bases das pistas. A próxima etapa será a execução da forma e concretagem das lajes das pistas para, em seguida, iniciar os obstáculos e rampas.