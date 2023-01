Teatro Municipal Mário Lago, de Saquarema, recebe o workshop de teatro "O Movimento da Palavra" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/01/2023 16:45

O Teatro Municipal Mário Lago recebe, nos dias 18, 19, 25 e 26, o workshop de teatro “O Movimento da Palavra”. As aulas serão ministradas das 17h30 às 20h30 e haverá uma aula final, dia 27, às 20h, aberta ao público. A atração é parte integrante do 1º Festival de Teatro de Saquarema que está sendo realizado neste mês de janeiro.



A oficina



Entendendo o corpo como um instrumento que o ator utiliza para fazer chegar ao público a palavra, Johayne Hildefonso pensa que toda aparelhagem corporal deve ser muito bem trabalhada. De nada adianta um texto num corpo sem expressão e movimento. Outro ponto importante a ser desenvolvido é a respiração. A fala pode mudar de acordo com a tensão corporal e a respiração é um mecanismo importante nas técnicas de atuação. A oficina: “O Movimento da Palavra" é embasada não só no verbo mas, fundamentalmente, no corpo. Durante as aulas o aluno terá uma experiência prática corporal com textos e coreografias.



Johayne Hildefonso



São três décadas de arte em movimento na trajetória de Johayne Hildefonso. O artista em formação que entrou para o respeitado Tablado em 1988, hoje é ator, diretor e coreógrafo, com currículo de mestre. Não à toa, também se tornou professor de interpretação e improvisação no mesmo Tablado que o iniciou.