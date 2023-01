Prefeitura de Saquarema instalou seis tendas em diferentes pontos da orla da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/01/2023 11:05

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, instalou seis tendas em diferentes pontos da orla da cidade. Montadas no último domingo ( 8), elas permanecerão até o final do verão 2023.

O objetivo dos pontos é aumentar a sensação de segurança nas praias, assim como promover maior aproximação dos agentes com a população. Além disso, o projeto visa atribuir ao agente de segurança a função de gestor dos espaços públicos, capaz de identificar problemas e solucioná-los sempre que necessário.Outro serviço de grande importância que é executado pelos agentes é a identificação das crianças. Nas tendas, os servidores distribuem pulseiras de identificação para que, caso aconteça algum imprevisto, qualquer cidadão possa contactar o responsável pelo menor.“O projeto começou com uma tenda montada na Praia da Barrinha e, logo no ano seguinte, ampliamos para 4 tendas, na Barrinha, Vila, Jaconé e Vilatur. Para o verão deste ano, aumentamos o efetivo e montamos 6 tendas, mantendo as quatro do último ano e instalando duas novas, nas orlas de Itaúna e Boqueirão”, afirmou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.Além de funcionar como unidade avançada, as tendas da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública operam, ainda, como ponto de apoio ao turista e à população. Os agentes estão preparados para passar informações úteis sobre a cidade e seus bairros.Outro ponto interessante e que colabora com a preservação do Meio Ambiente é a distribuição de sacolas biodegradáveis. A ideia é fazer com que a população não descarte lixo nas praias e nas faixas de areia, o que pode causar a poluição do ambiente e a degradação da fauna e flora local.“Toda sacola que é distribuída serve para que a população deposite o seu lixo. Nossas equipes também atuarão na fiscalização, fazendo com que todos cumpram as normas e regras”, complementou o secretário Andrade.Em cada tenda, a população também poderá solicitar serviços de todo o efetivo da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. Funcionários da Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Fiscais de Posturas, Agentes de Defesa Civil, do Salvamar, Fiscais de Áreas Públicas e Policiais do PROEIS estarão de prontidão para as demandas de moradores e turistas.