Tartaruga-gigante é encontrada morta em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/01/2023 16:10

Uma tartaruga foi encontrada morta, nesta segunda-feira (9), na praia de Barra Nova, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada ao local às 13h30 da tarde para a ocorrência. Ao chegar, os agentes constataram ser uma tartaruga-de-couro, ou tartaruga-gigante (Dermochelys Coriacea), jovem, medindo 1,62m de comprimento por 73,03cm de largura, pesando 300 kg.

O animal foi necropsiado no local pela equipe do Econservation Estudos e Projetos Ambientais, vinculado ao Projeto de Monitoramento das Praias – PMP, da Petrobras, que levou alguns órgãos do animal para tentar descobrir a causa da morte. O laudo deve sair em 30 dias. Já a carcaça, a ideia é que seja submetida a um processo de taxidermia, para que possa ser usada em trabalhos de educação ambiental nas escolas.



A espécie



Segundo a Guarda Ambiental, a Tartaruga-de-Couro costuma desovar no Estado do Espírito Santo, no litoral da cidade de Regência, de setembro a março e estamos, atualmente, em pleno período de migração desses animais, daí a ocorrência no local.



A alimentação da espécie é composta basicamente por zooplâncton, cujos principais componentes são protozoários, vermes, crustáceos e larvas de insetos; celenterados, como corais, águas-vivas, anêmonas-do-mar, hidras e caravelas; e salpas, criaturas transparentes e gelatinosas que se parecem com peixes. O consumo diário de uma tartaruga-de-couro é equivalente ao seu próprio peso.



Os predadores da tartaruga-de-couro são as baleias e os tubarões. Sua carapaça é formada por um conjunto de pequenas placas ósseas que se assemelham ao couro. O peso de um espécime adulto pode chegar a 700 kg de peso e a 2,20m de comprimento. A espécie, que vive cerca de 300 anos, é atualmente considerada como criticamente ameaçada de extinção na Lista Vermelha da IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.



A Guarda Ambiental de Saquarema solicita à população, em caso de avistar espécimes em situação de risco ou outra anormalidade ligada ao meio ambiente, entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.