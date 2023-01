Últimos dias para cumprimento das pendências de inscrições do Programa Conexão Universitária de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/01/2023 21:13

Os moradores que se candidataram às vagas da segunda chamada do Programa Conexão Universitária (COUNI) devem ficar atentos. A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, informa que os últimos dias para cumprimento das pendências de inscrições serão nesta segunda (9) e terça-feira (10).

Todos os candidatos precisam acessar o portal do Programa Conexão Universitária . Após fazer o login na conta pessoal, o candidato deverá clicar no link "Pendências" e verificar se há alguma exigência a ser cumprida. Caso o sistema demonstre que a inscrição apresenta pendências, o candidato deverá cumprir as exigências solicitadas

Caso haja o interesse, todos os inscritos terão a possibilidade de troca de curso e/ou instituição de ensino superior. Mas, atenção: se o candidato escolher um curso, em outro município, mesmo que ele seja ofertado na cidade de Saquarema, não terá direito ao transporte universitário oferecido pela Prefeitura. A prioridade das vagas no transporte será dos alunos que cursam graduações em outras cidades, desde que não haja o curso escolhido em Saquarema.

"Esta é uma etapa muito importante do processo de inscrição e que, muitas vezes, os candidatos deixam passar as datas. É essencial que cada candidato acesse o Portal do COUNI nos dias 9 e 10 para verificar pendências e cumpri-las, caso tenham. Quem tiver dúvidas, pode procurar a nossa sede para tirar dúvidas e obter informações", disse a responsável pelo Programa Conexão Universitária, Vivian Pinho Barra.

A sede do Programa Conexão Universitária (COUNI) fica na Rua Gelcílio Machado, nº 150, em Bacaxá, próximo à loja da ENEL. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.