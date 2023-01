Prefeitra de Saquarema oferece cursos gratuitos para concursos de aprendiz-marinheiro e fuzileiro naval - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitra de Saquarema oferece cursos gratuitos para concursos de aprendiz-marinheiro e fuzileiro navalDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/01/2023 11:57

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está oferecendo Cursos Preparatórios gratuitos para as Escolas Militares, a fim de capacitar jovens e adultos da cidade para o mercado de trabalho. O período de inscrições começa nesta quarta-feira (18) e segue até sexta-feira (20). Já as aulas começam na próxima segunda (23), nos turnos da tarde e da noite.



Para concorrer à vaga, o candidato deverá efetuar o preenchimento do Formulário de Inscrição na Secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, apresentando, original e cópia, dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovantes de residência em Saquarema e de escolaridade.



Aprendiz-marinheiro



As Escolas de Aprendizes-Marinheiros são a porta de entrada para quem pretende ser Praça da Marinha - militares que ingressam tendo formação de ensino médio ou técnico. As unidades para a formação de Aprendizes-Marinheiros do País, com vagas para o concurso, são a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), em Florianópolis; a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) em Fortaleza; e a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), em Vila Velha. O candidato pode escolher em qual Escola deseja cursar na hora de realizar a inscrição. Este ano, as vagas para o sexo feminino serão abertas apenas para a escola de Santa Catarina.

Para se inscrever, é preciso que os candidatos tenham entre 18 e menos de 22 anos, no dia 30 de junho de 2024, além do Ensino Médio completo, no ato da inscrição. Ser brasileiro nato, estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino) e ter altura mínima de 1,54 e a máxima de 2,00m, estão entre os pré-requisitos.

A Marinha ainda pede que os candidatos (ambos os sexos) não sejam casados ou tenham constituído união estável, assim devendo permanecer durante todo o período em que estiverem sujeitos aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros. As inscrições para o concurso poderão ser realizadas de 30 de janeiro a 12 de fevereiro, no site da marinha, e as provas serão no dia 02 de abril.



Fuzileiro naval



Para ingressar na carreira de fuzileiro naval, é necessário ter ensino médio completo, se inscrever e passar no concurso oferecido pela Marinha. É preciso também concluir o curso de Fuzileiro Naval, que tem duração aproximada de 17 semanas. Os requisitos para fazer o curso são os seguintes: ser homem, com idade entre 18 e 21 anos e altura entre 1,54m e 2,00m, além de não ter tatuagens visíveis ao usar o uniforme de serviço. O fuzileiro naval deve ter preparo psicológico, boa saúde e ótimo condicionamento físico. O teste de suficiência física faz parte do processo seletivo, bem como o teste psicológico e o exame médico. As inscrições para o concurso serão realizadas de 16 de janeiro a 02 de março de 2023.

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, e fica na Rua Tia Mello nº 25, em São Geraldo, Bacaxá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 93300-5250 e pelo e-mail secretariacecaps@gmail.com.