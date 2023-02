Prefeitura de Saquarema publica decreto para coibir poluição sonora em praias e áreas públicas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/02/2023 18:26

A Prefeitura de Saquarema publicou, na última quarta-feira (15), no Diário Oficial do Município, o Decreto nº 2.490 que dispõe sobre medidas de controle e fiscalização de poluição sonora, produzida por caixas de som, quaisquer tipos de aparelhos sonoros ou engenhos que produzam ruídos e equipamentos destinados à amplificação de som.

De acordo com o novo decreto, a medida foi tomada considerando que compete ao Poder Público Municipal zelar pela ordem, bem-estar e sossego público, impedindo o mau uso da propriedade particular e o abuso no exercício dos direitos individuais que possam afetar a coletividade, nos termos da Lei Complementar nº 27/2013. Também foi considerado o dever inerente à administração municipal de adotar medidas visando proteger o meio ambiente da poluição sonora.

Desta forma, está proibida a utilização de caixas de som, quaisquer tipos de aparelhos sonoros ou engenhos que produzam ruídos e equipamentos destinados à amplificação de som em logradouros públicos ou privados de uso comum e nas praias municipais, com exceção daqueles destinados à promoção de atividades desportivas ou de lazer, devidamente autorizadas pelo Poder Público Municipal.

As sanções

Quem descumprir a legislação poderá ter o equipamento recolhido e apreendido, além de receber multa prevista nas normas de regência, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A prática dos atos fiscalizatórios, a aplicação das sanções e das demais medidas coercitivas de que trata este decreto serão de atribuição da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

"É muito importante que a população se conscientize e ajude na fiscalização. Nossas equipes estarão em diversos pontos da cidade, não apenas no período de Carnaval, mas durante todo o ano, fiscalizando e ajudando no ordenamento da cidade", informou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.