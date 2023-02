Política Costa do Sol

Violêcia contra mulher dispara em Cabo Frio, revela gestoras do Municipio

O podcast desta terça-feira (14) foi em dose dupla, com a presença da superintendente dos Direitos da Mulher de Cabo Frio, Tânia Mury, e a coordenadora do CEAM do município, Ludmila Roque, que falaram sobre o aumento de casos de violência, a rede de proteção a essas vítimas e a preocupação com Carnaval

Publicado 14/02/2023 19:49 | Atualizado há 20 horas