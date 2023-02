Prefeitura de Saquarema divulga programação completa do carnaval na cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/02/2023 15:30

Após dois anos de silêncio, por conta da pandemia do coronavírus, os repiques, as caixas e os tamborins voltam a dar o tom no Carnaval de Saquarema. Serão 5 dias de alegria, diversão e muita folia em diversos pontos da cidade. Organizada pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, a festa começará na sexta-feira (17), com o desfile do bloco “Curvina de Catinga”, às 20h, no Centro.

No sábado (18), serão 5 opções de blocos para os foliões curtirem. A partir das 14h, no Centro, o bloco “Afoita” fará a festa. Às 15h, será a vez do “Camarão”, em Jaconé, e do “Amigos da Pontinha”, em Barra Nova. A noite, a folia será no Rio de Areia, a partir das 20h, com o bloco “Vermelho e Branco”, do Gethomn. A programação segue no domingo (19), com 9 blocos; na segunda-feira (20), com 8 blocos; e na terça-feira (21), com outros 6 desfiles.



Os pequenos foliões terão uma programação especial, montada para que eles possam curtir a festa com tranquilidade e segurança. O “Bloco das Crianças” estará no Centro de Saquarema durante os 4 dias de folia, às 18h. Neste mesmo horário também estará no sábado, em Sampaio Corrêa; domingo, em Vilatur; segunda, em Jaconé; e terça-feira, em Bacaxá. A classificação etária é livre para todas as idades.



Já para os foliões mais tradicionais que não renunciam às marchinhas de Carnaval, a Prefeitura criou um bloco especial que animará o Centro da cidade nos quatro dias de festa, sempre às 20h.



Além dos blocos, o Carnaval de Saquarema contará com shows em Bacaxá, Jaconé, Sampaio Corrêa e Vilatur. Neles, apresentações de Maycon André, Israel Lacerda, Pagostar, Jeferson e Daniel, Pagode do Rael e Diego Santos serão realizadas a partir das 22h.



Da programação musical também constarão shows com trio elétrico, no Centro: Bloco Quizomba, Israel Lacerda, Banda Oba! Hia, Jeferson e Daniel, Lequinho Torres, Maycon André, Bloco Largado às Traças e Gabriel e Luciano farão moradores e turistas pularem ao som de marchinhas e sucessos da música brasileira.



A expectativa



Em 2020, último ano de Carnaval realizado em Saquarema, a ocupação hoteleira esteve na casa dos 95%, movimentando expressivamente a economia da cidade. Para este ano de retomada, após o ápice da pandemia de covid-19, a expectativa é de que a taxa de ocupação de hotéis e pousadas ultrapasse mais uma vez os 90% e que o município receba uma quantidade significativa de turistas. Por conta disso, o policiamento e o atendimento nas unidades de saúde já têm esquema especial de plantão planejado e reforçado para os dias de festa, de forma compatível com o número de pessoas que frequentarão Saquarema no período.



A seguir, as 65 atrações gratuitas da programação completa do Carnaval em Saquarema:



Sexta-feira - 17/02

Bloco Curvina de Catinga, às 20h - Centro

Trio Saquarema: Banda Kixabeira, às 22h - Centro



Sábado - 18/02

Bloco da Afoita, às 14h - Centro

Bloco Camarão, às 15h - Jaconé 96

Bloco Amigos da Pontinha, às 15h - Pontinha Barra Nova

Bloco do Truco, às 17h - Centro

Bloco das Crianças, às 18h - Centro

Bloco das Crianças, às 18h - Sampaio

Bloco de Marchinhas, às 20h - Centro

Bloco do Gethomn/Vermelho e Branco, às 20h - Rio d'Areia

Palco Bacaxá - Maycon André, às 22h

Palco Jaconé - Pagostar, às 22h

Palco Sampaio - Pagode do Rael, às 22h

Palco Vilatur - Jeferson e Daniel, às 22h

Trio: Bloco Quizomba, às 22h - Centro

Trio: Israel Lacerda, 01h - Centro



Domingo - 19/02

Bloco Virgens de Itaúna, às 10h – Itaúna

Bloco Bafo de Jacaré, às 11h - Jaconé 96

Bloco Bebum Difama, às 12h - Itaúna, rua do Oceano

Bloco Largado as Traças, às 13h - Centro/Colônia dos Pescadores

Bloco Afoguei O Ganso, às 15h - Jaconé/Cabanas

Bloco Alegria do Galo, às 15h - Barra Nova/Coqueiral

Bloco Que Merda é Essa, às 15h Jaconé/rua 96 c/ a 15

Bloco Estamos a Bordo, às 18h - Barra Nova

Bloco das Crianças, às 18h - Centro

Bloco das Crianças, às 18h - Vilatur

Bloco Litrasso, às 20h - Gravatá

Bloco União da Basiléa, às 20h - Basiléa

Bloco de Marchinhas, às 20h - Centro

Palco Bacaxá - Gabriel & Luciano, às 22h

Palco Jaconé - Israel Lacerda, às 22h

Palco Sampaio - Maycon André às 22h

Palco Vilatur - Pagode do Rael, às 22h

Trio: Banda Oba!Hia, às 22h - Centro

Trio: Jeferson & Daniel, 01h - Centro



Segunda-feira - 20/02

Bloco Tchan Gay, às 11h - Boqueirão/Praia da Vila

Bloco Unidos e Misturados, às 13h - Centro /Praça do Artesanato

Bloco Banda de Itaúna, às 14h - Itaúna, rua do Oceano

Bloco das Piranhas, às 15h - Bacaxá

Bloco da Raposa, às 15h - Barra Nova/Bar do Arlindo

Bloco do Truco, às 17h - Centro/Praia da Vila

Bloco das Crianças, às 18h - Centro

Bloco das Crianças, às 18h - Jaconé

Bloco de Marchinhas, às 20h - Centro

Palco Bacaxá - Jeferson & Daniel, às 22h

Palco Jaconé - Gabriel & Luciano, às 22h

Palco Sampaio - Israel Lacerda, às 22h

Palco Vilatur - Diego Santos, às 22h

Trio: Lequinho Torres, às 22h - Centro

Trio: Maycon Andre, 01h – Centro



Terça-feira - 21/02

Bloco Banda Boa, às 10h - Praia de Jaconé com 96

Bloco Bebum Difama, às 14h - Itaúna, m rua do Oceano

Bloco Turma do Barril, às 14h - Centro/Praça do Artesanato

Bloco Senta e Chora, às 15h - Retiro

Bloco Amigos do Vander, às 15h - Jaconé/ rua 96 c/ a 15

Bloco das Crianças, às 18h - Centro

Bloco das Crianças, às 18h - Bacaxá

Bloco de Marchinhas, às 20h - Centro

Bloco do Tigre, às 20h - Verde Vale

Palco Bacaxá - Israel Lacerda, às 22h

Palco Jaconé - Maycon Andre, às 22h

Palco Sampaio - Diego Santos, às 22h

Palco Vilatur - Pagostar, às 22h

Trio: Bloco Largado às Traças, às 22h - Centro

Trio: Gabriel & Luciano, 01h - Centro