Secretário de Educação de Saquarema foi a Brasília buscar parcerias para implantação de cidade universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Secretário de Educação de Saquarema foi a Brasília buscar parcerias para implantação de cidade universitária Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2023 18:49 | Atualizado 10/02/2023 18:50

A Cidade da Educação está cada vez mais próxima de se tornar realidade em Saquarema. O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves, está em Brasília, capital do país, para uma agenda de reuniões e encontros no Ministério da Educação. Os encontros contam com o apoio do Deputado Federal Washington Quaquá (PT-RJ).



O objetivo da viagem é atuar junto ao MEC para obter apoio à implantação de uma Escola Técnica e do projeto da Cidade da Educação, no antigo Campo de Aviação. A área foi adquirida recentemente pela Prefeitura de Saquarema e será transformada em uma Cidade Universitária, com grande polo educacional, tecnológico, cultural e de inclusão, fazendo de Saquarema uma referência em todo o Estado do Rio de Janeiro.



"A Cidade da Educação será um importante polo universitário do Estado. Nossa meta é que diversas universidades públicas e privadas sejam instaladas no local, trazendo conhecimento e cultura para a nossa população. Este é um projeto audacioso e que estamos colocando em prática para revolucionar a educação em Saquarema", comemorou o secretário, Antonio Peres Alves.

As reuniões foram realizadas nesta quarta-feira, com a Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, a ex-reitora da UFRJ, Denise Carvalho; e nesta quinta-feira com a Secretária de Regulação de Ensino Superior do Ministério da Educação, Helena Sampaio.

Conexão Universitária revoluciona a educação



Um dos motivos para a implantação da Cidade da Educação é o programa Conexão Universitária - COUNI. Atualmente, mais de 4 mil moradores de Saquarema estão contemplados pelo programa, que paga a mensalidade de forma integral em instituições da região. Seis universidades participam deste programa: Universidade Veiga de Almeida, Centro Universitário La Salle, Faculdade Anhanguera, Fundação Educacional Serra dos Órgãos, Universidade de Vassouras e Universidade Estácio de Sá.

"Um dos requisitos do programa é que as universidades se instalem aqui na cidade, criando campus avançados em Saquarema. A Cidade da Educação poderá oferecer a estrutura para abrigar todas as instituições participantes do COUNI, além de outras que quiserem se instalar em Saquarema", ressaltou Antonio Peres Alves.



Criado pela Prefeitura de Saquarema, o programa Conexão Universitária oferecerá 10 mil bolsas integrais de ensino em faculdades e universidades do Estado. As inscrições são realizadas a cada semestre e os moradores de Saquarema, interessados em participar do COUNI, poderão acompanhar as notícias nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.



Escola técnica para capacitar a população



Além da ampliação de vagas para o Ensino Superior, a criação de uma escola técnica também está na pauta. Voltada para formação, capacitação e especialização dos alunos, a escola oferecerá cursos com foco em Tecnologia e Turismo, valorizando a principal vocação econômica do município, além de formar profissionais voltados a novas carreiras.



"As Escolas Técnicas oferecem habilitações e formação de nível técnico que são de grande importância para a nossa cidade. A população de Saquarema verá um salto de qualidade muito grande na educação do Município", complementou o secretário.



Saiba mais sobre os projetos de educação que estão sendo implementados em Saquarema acessando as redes sociais da Prefeitura.