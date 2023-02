Chuva que atingiu Saquarema na noite de terça-feira causou estragos na cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Chuva que atingiu Saquarema na noite de terça-feira causou estragos na cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/02/2023 20:45

A chuva que assolou a cidade de Saquarema, nesta terça-feira (7), causou estragos no município. Pontos de alagamento, deslizamento e transbordamento foram notificados em diversos bairros, principalmente no terceiro distrito. A Prefeitura de Saquarema acionou equipes da Defesa Civil, Guarda Civil, Guarda Ambiental e Salvamar para atender às solicitações em toda a cidade.

fotogaleria

Segundo a prefeitura, os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos passaram a noite de terça-feira empenhados na liberação das vias, limpeza de bueiros, aberturas de valas e retiradas de sedimentos que estavam atrapalhando o escoamento das águas.

Os maiores problemas ocorreram no distrito de Sampaio Corrêa, nos bairros Tingui, Jardim Califórnia, Mato Grosso, Rio Mole e Madressilva. "As equipes estão trabalhando desde a noite, virando a madrugada, para atender a todos os chamados da população", informou a prefeitura.

A Igreja Metodista de Sampaio Corrêa virou ponto de apoio e está recebendo pessoas que se encontram desalojadas no terceiro distrito, o mais atingido pelas fortes chuvas.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 249 milímetros na noite desta terça, em Saquarema. O valor é superior à totalidade do apurado no mês de fevereiro de 2022, quando choveu 162 milímetros.