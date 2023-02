Prefeitura de Saquarema encerrou a primeira rodada de aplicação de provas do Concurso Público de 2022 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/02/2023 15:31

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, encerrou, neste domingo (5), a primeira rodada de aplicação de provas do Concurso Público de 2022. Mais de 60 mil candidatos realizaram, durante três finais de semana, as provas nos municípios de Saquarema, Maricá e Rio de Janeiro. Só em Saquarema, os dias de prova movimentaram 50 mil candidatos.



As provas aplicadas eram referentes aos editais 001 - Educação, 001 - Administração e 002 - IBASS. 1.344 vagas de provimento efetivo foram ofertadas pelo Município, com grande procura por parte da população. Os cargos oferecidos no edital da Educação foram os que apresentaram a maior procura.



Nos três últimos finais de semana, graças à parceria dos órgãos municipais, o município conseguiu absorver o grande número de candidatos que vieram prestar as provas do concurso. De acordo com a comissão organizadora, todo o processo ocorreu dentro da normalidade, apesar do grande fluxo de veículos e pessoas.



“O número de candidatos demonstrou a credibilidade que o município e a gestão possuem. O bom andamento do processo cumpriu com aquilo que é a diretriz da Administração Municipal: trabalho e respeito”, afirmou o Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 2022, Willy de Barros Coutinho.



Para quem já prestou as provas, a orientação da comissão organizadora é ficar atento aos prazos e aos comunicados do IBAM e da Prefeitura, acessando o site do concurso ou os canais de comunicação oficial do município.



“Este é o maior concurso público já realizado pela nossa Prefeitura. Esperado por muitos candidatos, hoje é uma realidade em nosso município”, complementou Willy Coutinho.



Novas etapas em breve



Além dos três editais já liberados, a Prefeitura de Saquarema é o IBAM ainda irão liberar mais dois editais nos próximos meses: um para a área da Saúde e outro para a área da Segurança Pública. De acordo com o Município, 218 vagas de nível médio e superior serão ofertadas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (43 vagas), Agente de Combate às Endemias (30 vagas), Agente de Trânsito (50 vagas), Guarda Ambiental (05 vagas), Guarda Municipal (50 vagas) e Guarda-Vidas (40 vagas).