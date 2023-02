Prefeitura de Saquarema oferece cursos prepatórios gratuitos para escolas militares (EEAR e ESA) e ENEM - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/02/2023 18:30

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está oferecendo 300 vagas nos novos cursos gratuitos para os moradores da cidade. Voltado para o Concurso das Escolas Militares (EEAR e ESA), e Pré-Vestibular (ENEM), os cursos preparatórios terão aulas presenciais nos horários da tarde, a partir das 13h30, e da noite, a partir das 18h30, para capacitar jovens e adultos para esse importante segmento do mercado de trabalho.

Para concorrer à vaga dos Cursos Preparatórios, o candidato deverá efetuar a pré-inscrição on-line . O formulário permanecerá aberto até que sejam completadas as 100 primeiras inscrições para cada curso. A confirmação da matrícula deverá ser efetivada na Secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França nesta terça (7) e quarta-feira (8), e as aulas terão início em nesta quinta-feira (9).

Conheça os pré-requisitos para inscrições em cada curso:

Escola Especialista da Aeronáutica – EEAr

Ser brasileiro nato, para ambos os sexos, e ter no mínimo 17 anos e não completar 25 anos de idade até a data da matrícula no curso. Necessário ter concluído ou estar concluindo o 3º ano do Ensino Médio.

Escola de Sargentos das Armas – ESA

Ser brasileiro nato, do sexo masculino, para as áreas de Combatentes, Logística e Aviação. Ambos os sexos para as áreas de Música e Saúde. Ter no mínimo 17 e, no máximo, 24 anos de idade, exceto para as áreas de Música e Saúde, cuja idade máxima é 26 anos. Necessário ter Ensino Médio completo ou estar cursando.

Pré-Vestibular Social – ENEM

As provas do ENEM e vestibulares são, tradicionalmente, os meios de acesso ao nível superior, tanto para universidades públicas quanto particulares; essas provas são bem mais que um momento de transição entre ensino médio e o superior, na verdade, são o momento de escolha que pode definir o futuro dos alunos.