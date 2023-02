Cidade de Saquarema recebe a Escola Móvel de Gastronomia do Senac-RJ - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Cidade de Saquarema recebe a Escola Móvel de Gastronomia do Senac-RJDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/02/2023 10:50

A cidade de Saquarema vai receber a Escola Móvel de Gastronomia do Senac-RJ. Promovida pela Prefeitura Municipal de Saquarema, em parceria com o Senac e o Sindicato do Comércio Varejista da Região dos Lagos (Sindcom), a iniciativa oferecerá 280 vagas, em oito cursos de qualificação profissional. As aulas terão início na próxima terça-feira (7), de terça a sexta-feira, em dois turnos: manhã, das 8h às 12h; e tarde, das 13h às 17h.

Idealizada para pessoas que estão em busca do aprimoramento de suas habilidades ou que desejam empreender na área de gastronomia, a ação visa impulsionar o setor de comércio e serviços e o empreendedorismo da região. Entre os cursos oferecidos estão os de Bases de Confeitaria, Salgados e Doces para Festas, Preparo de Pães Tradicionais, Preparo de Pizzas, Cozinha Descomplicada para o dia a dia, Preparo de Hambúrguer Gourmet e Workshop de Risotos.

Os cursos de gastronomia, assim como uma infinidade de outros que vêm sendo proporcionados pelo poder municipal, gratuitamente para os moradores, desde 2018, têm vários objetivos, além da função de melhorar vidas, conforme explica a Prefeita, Manoela Peres: “A intenção com esses cursos é capacitar a mão de obra aqui do nosso município, fortalecendo a nossa economia e enriquecendo a gastronomia local, como mais um grande atrativo para o turismo, além de proporcionar uma renda extra para as pessoas, o que é fundamental.”

As inscrições

Os interessados em participar dos cursos de gastronomia devem se inscrever nesta quinta-feira, 02 de fevereiro, a partir das 10h, na Av. Saquarema, 3895, no Porto da Roça (em frente águas de Juturnaiba). As vagas serão concedidas por ordem de chegada. Podem se inscrever maiores de 16 anos que tenham o ensino fundamental completo. Necessário apresentar os seguintes documentos: xerox de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (xerox do histórico ou certificado escolar ou declaração de escolaridade original dentro da validade) ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que deverá apresentar original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF.

A Escola Móvel do Senac - RJ

As Escolas Móveis Senac - RJ são carretas-escola que levam cursos profissionalizantes a comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando a cobertura regional da instituição. As aulas são ministradas em um moderno ambiente de aprendizagem, equipado com materiais específicos das áreas de formação oferecidas, que podem ser de tecnologia, gastronomia e beleza.