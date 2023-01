Prefeitura de Saquarema abrirá nova rodada para a ocupação de vagas ociosas do Cadastro Unificado das Creches - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/01/2023 15:29

A Prefeitura de Saquarema vai abrir nova etapa de inscrições para o Cadastro Unificado das Creches. Nesta rodada, estarão disponíveis 290 vagas ociosas, que não foram preenchidas na primeira rodada do Cadastro Unificado e decorrentes de novas unidades que serão inauguradas nos próximos meses.

O cadastro será direcionado para as crianças de 1 a 3 anos. Poderão realizar o cadastro os pais e responsáveis que perderam o prazo inicial do Cadastro Unificado, em novembro de 2022. Aqueles que ficaram na fila de espera e desejam pleitear uma vaga em outra unidade de creche, também poderão realizar o cadastramento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, as inscrições estarão abertas de 01 a 08 de fevereiro, por meio do sistema SISEDUC. A plataforma poderá ser acessada pelo link . O resultado estará disponível no dia 10 de fevereiro, pelo site da Prefeitura e pela plataforma SISEDUC. Os pais e responsáveis de alunos, contemplados nesta rodada de inscrições, poderão efetivar as matrículas nas unidades de creche, entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

As creches, casas creches e escolas que apresentam vagas ociosas, disponíveis para a segunda etapa do Cadastro Unificado são as seguintes: Casa Creche Vovó Ercy (Creches II e III, integral), Casa Creche Erotides de Abreu Souza (Creche III, integral), Casa Creche Nazareth Rodrigues Moreira (Creche III ou IV, integral), Casa Creche Nilton Souza dos Santos (Creches III e IV, integral), Casa Creche Regina Lúcia Coelho Sá (Creche III), Casa Creche Sebastiana de Oliveira Bravo (Creches II, III e IV, integral e parcial), Creche Municipal Bicuíba (Creches II e III, integral e parcial), Creche Municipal Clementina Melo (Creche III, integral e parcial), Creche Municipal Domiciana Monteiro dos Santos (Creche III e integral), Creche Municipal Edilena Nunes da Costa (Creches II, III e IV, integral e parcial), Creche Municipal Juracy de Freitas Alves (Creche III, integral e parcial), Creche Municipal Maria Catharino Gonzaga (Creche III, integral), Creche Municipal Nair Aguiar da Silva (Creches IV, integral), Creche Municipal Professora Maria Regina Martins Santos (Creches III e IV, integral e parcial), Creche Municipal Tia Merice Ribeiro de Oliveira (Creches III e IV, integral e parcial), Creche Municipal Victória Azeredo da Silva (Creche III, integral), Escola Municipal Belino Catharino de Souza (Creches III e IV, integral), Escola Municipal Carlos Vanderson Gonçalves Pereira (Creche III, parcial), Escola Municipal João Lauriano da Silva (Creches III e IV, parcial), Escola Municipal Sebastião Manoel dos Reis (Creches II, III, e IV, parcial), Escola Municipalizada Alzira Moraes de Matos (Creches III e IV, parcial), Escola Municipalizada Beatriz Amaral (Creches III e IV, parcial) e Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo (Creche III, parcial).