População de Saquarema avalia desde serviços oferecidos pela Prefeitura até melhorias realizadas na cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/01/2023 17:21

O Levantamento de Avaliações Gerais - Sua Opinião Importa, efetuado pela Prefeitura de Saquarema, realiza avaliações mensais na cidade com o objetivo de levar à gestão pública as necessidades e anseios da população saquaremense.

A pesquisa retrata os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura, além de aspectos gerais como avaliação de governo, tratamento dos servidores públicos dispensado à população, percepções de melhorias na cidade e entre outros quesitos.

A avaliação

Realizada em dezembro de 2022, a última pesquisa analisada chegou a índices bastante favoráveis com relação à aprovação da administração municipal por parte dos moradores. Foram entrevistadas pessoas com 18 anos ou mais, sendo o público estratificado por sexo e idade.

Numa escala de 0 a 10, a aprovação do Governo pelos moradores teve nota 9,6. A percepção de melhorias recebeu nota 9,0. A qualidade de atendimento prestado pelos funcionários municipais também mereceu 9,0. A comunicação dirigida aos moradores recebeu nota 8,8. A Educação, outro destaque, ficou com nota 9,0. E o quesito Esporte e Lazer obteve 8,2. Os serviços públicos receberam nota 8,0.

“O resultado da pesquisa Sua Opinião importa demonstra que estamos no caminho certo. E esses ajustes que serão feitos, com base na opinião dos moradores, resultará num atendimento ainda mais personalizado e capaz de melhorar a qualidade dos serviços prestados e das melhorias realizadas. Os olhos e a sensibilidade dos nossos moradores são fundamentais para nortear e aprimorar as nossas ações”, explicou a Prefeita Manoela Peres.

No estudo, cuja confiança dos resultados é de 95% e a margem de erro de 3%, foram entrevistados 1.125 saquaremenses de todos os bairros, de acordo com o plano amostral utilizado. As pesquisas do Sua Opinião Importa são realizadas no município desde dezembro de 2021.