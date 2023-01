Prefeitura dá início ao projeto turístico - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/01/2023 15:58

As belezas naturais e a cultura de Saquarema vão rodar o Estado do Rio. Isso mesmo. A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai iniciar o projeto "Saquarema do Mar à Serra", com o objetivo de divulgar a cidade, como destino turístico, nos municípios serranos do estado e naqueles próximos à divisa do Rio com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Com o mote "Qual o melhor destino para viajar: praia ou montanha? Ambas são belos destinos para desfrutar bons momentos!", a ideia é fazer com que moradores de regiões turísticas próximas conheçam Saquarema, sua estrutura turística e os benefícios de se viajar e turistar na Capital Nacional do Surf: "Como temos diversas cidades próximas e que possuem belas paisagens de serra, resolvemos fazer essa integração 'praia-montanha' para divulgar Saquarema e alcançar novos públicos", explicou a Diretora de Turismo, Daniele Mazzeo.A equipe do Centro de Atendimento ao Turista - CAT-Móvel visitará os municípios para fazer a divulgação de Saquarema às populações locais. A cidade que receberá a equipe de Saquarema também poderá aproveitar o espaço móvel, concebido para divulgação turística, apresentando seus projetos e promovendo a integração entre as cidades: "Em todos os municípios que formos, ao lado do nosso stand haverá um espaço para que a cidade anfitriã também exponha os seus materiais de divulgação turística. Essa integração é importante para trocarmos ideias, experiências e projetos que fortaleçam o turismo no Estado do Rio", complementou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.Valorizando a especificidade de cada região, o desenvolvimento do projeto "Saquarema do Mar à Serra" passará pelo intercâmbio entre as regiões e os municípios, apresentando ao turista informações e material educativo sobre o que Saquarema tem de melhor a oferecer, como praias, cachoeiras, esportes, história, cultura e gastronomia.Nesta primeira fase, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo realizará cinco visitas a regiões diferentes do Estado. A primeira, já com data marcada, será na região turística da Serra Verde Imperial. No dia 28 de janeiro, a equipe do CAT-Móvel subirá a Serra de Petrópolis para divulgar Saquarema aos petropolitanos e turistas da cidade. A ação será realizada em parceria com a TurisPetro.A cada mês, uma região turística será visitada, seguindo o cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Após Petrópolis, as edições acontecerão nas regiões turísticas do Vale do Café, Metropolitana, Agulhas Negras e Zona da Mata (Minas Gerais).Adquirido pela Prefeitura de Saquarema em 2022, o CAT-Móvel é um veículo adaptado para realizar atividades turísticas e divulgar a cidade em ações e eventos culturais em todo o estado. Na van, a população poderá receber materiais de divulgação, brindes e outros itens. Além disso, há vídeos de divulgação, incluindo um de realidade aumentada, em que a população poderá, por meio de um óculos de realidade virtual, visitar os principais pontos turísticos da cidade. O material é bilíngue, podendo ser desfrutado por turistas brasileiros e estrangeiros.