Saquarema realiza a entrega dos certificados de inscrição para os aprovados no Programa Conexão Universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/01/2023 12:10

A Prefeitura de Saquarema realizará, nesta terça (24) e quarta-feira (25), a entrega dos certificados de inscrição para os aprovados na segunda chamada do Programa Conexão Universitária (COUNI). O evento será a partir das 19h, no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, no bairro Caixa d’Água.



Superando o número de 1.553 bolsas oferecidas na primeira rodada, em 2022, o COUNI veio com novidades neste ano. “Ampliamos o número de universidades e estamos oferecendo mais cursos. No início, eram duas instituições de ensino superior. Agora, são cinco, oferecendo 38 cursos gratuitos, custeados pela Prefeitura, para a nossa população”, informou o secretário municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves.



“Esse é o maior programa educacional da história da nossa cidade e um dos maiores de todo o Estado do Rio. Estamos investindo na nossa população e oferecendo formação de qualidade, promovendo uma revolução educacional em Saquarema”, completou a prefeita Manoela Peres.



Nesta rodada, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está concedendo 2 mil bolsas de estudo em diversas universidades do Estado do Rio de Janeiro para moradores que cumpriram todos os pré-requisitos constantes no edital.