Prefeitura de Saquarema está oferecendo 150 vagas para concurso do Banco do Brasil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema está oferecendo 150 vagas para concurso do Banco do BrasilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/01/2023 15:20

A Prefeitura de Saquarema está oferecendo 150 vagas para um novo curso destinado aos moradores da cidade. Voltado para o Concurso do Banco do Brasil, o curso preparatório terá aulas gratuitas, na modalidade presencial, com o objetivo de capacitar jovens e adultos para esse importante segmento do mercado de trabalho.

Inscrições para o curso e o concurso

Para concorrer à vaga no curso preparatório, o candidato deverá efetuar a pré-inscrição de forma on-line na segunda-feira, dia 23, no site da Prefeitura. O formulário permanecerá aberto até serem concluídas as 150 primeiras inscrições. Na terça-feira, 24, os candidatos que tiverem feito a pré-inscrição deverão efetivar a confirmação da matrícula, comparecendo à Secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França. O início das aulas será no dia 26, nos turnos da tarde e noite.

Para se inscrever no Concurso do Banco do Brasil, existem os seguintes pré-requisitos: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o Ensino Médio e estar em dia com o serviço militar.

O Curso Preparatório para o Concurso do Banco do Brasil é oferecido pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, que é vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo. Contatos podem ser feitos pelo telefone 22 93300-5250 ou pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.