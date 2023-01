Secretaria de Saúde de Saquarema realiza pesquisa de qualidade nos postos de atendimento - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Secretaria de Saúde de Saquarema realiza pesquisa de qualidade nos postos de atendimento Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/01/2023 16:01

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma pesquisa de qualidade nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF). O objetivo é buscar entender como pacientes e profissionais de saúde estão se comportando no dia a dia em cada unidade médica. A coordenação dos trabalhos está sob responsabilidade da equipe de Promoção da Saúde.

Nesta primeira etapa, os profissionais pesquisadores visitam as unidades de ESF do município. Ao chegar no local, realizam entrevistas com os usuários da rede (pacientes); com os funcionários da unidade, para auto avaliação; e com a chefia imediata. As respostas que não precisam ser identificadas por nome e endereço são avaliadas pela Psicóloga e equipe organizadora da pesquisa.

A segunda etapa da pesquisa consiste no retorno da profissional psicóloga aos postos de saúde. O objetivo é conversar com os funcionários de cada unidade e explicar a importância do correto acolhimento aos pacientes. "Quando o paciente busca uma unidade de saúde é porque precisa de atendimento. Quando o primeiro atendimento é feito com acolhimento, atenção e cuidado, os resultados são melhores e a satisfação do paciente aumenta, pois a resolução do problema tende a ser muito mais ágil", informou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.

A terceira etapa da pesquisa é interna e não envolve a população ou os profissionais dos postos de saúde. Após a coleta de informações e as análises dos dados, as equipes de Promoção da Saúde irão elaborar um relatório contendo todo o diagnóstico com pontos negativos e positivos do trabalho efetuado. O material será entregue à Secretaria de Saúde para que execute mudanças e melhorias no que for necessário.

"Estamos ouvindo, justamente, a população que está no dia a dia nos postos de saúde. É o morador que busca o atendimento perto de sua casa ou o profissional que, diariamente, está prestando o seu serviço. Saber como eles veem, sentem, vivem e usam a Rede Municipal de Saúde é um fator muito importante para buscarmos cada vez mais melhorias para a nossa população", afirmou a Prefeita Manoela Peres.

A humanização na área da saúde tem como um dos seus principais objetivos fornecer um melhor atendimento dos beneficiários e melhores condições para os trabalhadores. A pesquisa seguirá nos postos de saúde até o final do mês de janeiro. Já a terceira fase tem previsão de término no mês de abril.

Atenção Básica como destaque na região

Destaque por seu desempenho no Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde, Saquarema apresentou uma grande evolução no indicador sintético final (ISF), conquistando o primeiro lugar entre as cidades da Baixada Litorânea e da Região Metropolitana 2, tendo o melhor desempenho na Atenção Básica. Com a ótima pontuação, Saquarema também conquistou o sétimo lugar entre os 92 municípios do Estado.

Criado em novembro de 2019 pelo Ministério da Saúde, o Programa é um novo modelo de financiamento e altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três componentes: capitação ponderada (pagamento realizado por número de atendimentos), pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

O Indicador Sintético Final (ISF), que soma o desempenho dos sete indicadores priorizados para aquele ano no Previne, demonstra a posição e a análise final sobre o serviço prestado à população pela Atenção Primária em Saúde (APS).

Os indicadores são: proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas, proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, proporção de gestantes com atendimento odontológico, cobertura de exame citopatológico, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada, e cobertura vacinal de Poliomielite e de Pentavalente.

Com 15 unidades básicas de saúde, Saquarema possui, atualmente, 85% de cobertura da população com acesso à saúde primária em todo o município.