Concurso público para a área de educação acontece neste fim de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/01/2023 19:21

A primeira etapa do Concurso Público 2022, realizado pela Prefeitura de Saquarema, acontecerá neste fim de semana. Elaborado por áreas, de acordo com cargos e atuações, o primeiro edital contempla 935 vagas para profissionais da Educação.



Divididas em dois grupos, as provas serão realizadas nos dias 22, 28 e 29 de janeiro, nos municípios de Saquarema, Maricá e Rio de Janeiro.No domingo (22), os inscritos no grupo 01, que concorrem aos cargos de Inspetor Escolar, Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, Psicólogo Educacional, Auxiliar de Disciplina, Auxiliar de Educação Infantil, Intérprete/Tradutor de Libras, Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência e Secretário Escolar farão as provas.Aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), as provas terão 4 horas de duração e os candidatos precisam ficar atentos aos horários, já que os portões ficarão abertos das 8h às 9h e das 14:30h às 15h30h.Já para os inscritos no grupo 02, com vagas para os cargos de Professor Docente -1, Professor Docente -2 e Professor de Educação Especial, as provas serão realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro.No sábado (28), a partir das 14h, as provas aplicadas serão para as vagas de Docente-2 nas áreas de Educação Física, Geografia, História e Língua Inglesa. Os inscritos para os cargos de Docente-2, nas áreas de Ciências, Educação Artística, Língua Portuguesa e Matemática, farão as provas no domingo, dia 29 de janeiro, a partir das 08h. Por fim, os inscritos para os cargos de Professor Docente-1 e Professor de Educação Especial também farão as provas no dia 29, a partir das 14h30.A lista com os locais das provas está disponível na área do candidato no site do IBAM