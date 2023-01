Pacientes oncológicos de Saquarema recebem kits de higiene - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Pacientes oncológicos de Saquarema recebem kits de higieneDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/01/2023 20:16

Nesta semana, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, fez a entrega de 200 kits de higiene para pacientes oncológicos, moradores de Saquarema.



Composto por emulsão a base de óleo, base hidratante para as unhas, protetor labial, enxaguante bucal, hidratante corporal, creme dental suavizante, batom hidrante, solução restauradora para os cabelos, hidratante facial, sabonete hidratante e protetor solar, os kits, foram distribuídos aos pacientes cadastrados no Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico (CAPO).



A unidade, localizada na sede da Secretaria Municipal da Mulher, oferece diversos serviços para os pacientes, moradores de Saquarema, que estão realizando tratamento contra o câncer. Entre os serviços estão: atendimento social, jurídico e psicológico voltado aos pacientes oncológicos, com o intuito de fortalecer os laços entre os pacientes diagnosticados, acolhimento, informação e maior envolvimento em atividades preventivas e sociais.

O Centro também busca esclarecer sobre os direitos do paciente com câncer e melhorar sua condição de vida com objetivo de fortalecer sua autoestima.



“A entrega desses kits aos pacientes do CAPO é uma forma de dizer o quanto nos importamos com eles, o quanto precisamos que eles voltem a sorrir em um momento tão difícil. Nosso objetivo é dizer que eles não estão sozinhos”, disse a secretária municipal da Mulher, Marcia Azeredo.



O Centro de Apoio ao Paciente Oncológico funciona na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.