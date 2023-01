Drenagem e pavimentação avançam no Coqueiral, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/01/2023 15:22

Após semanas de muito trabalho, com escavações que passavam dos 6 metros de profundidade, a Prefeitura de Saquarema deu um importante passo para a conclusão das obras de drenagem e pavimentação do bairro Coqueiral. Com um trabalho fruto de muitos estudos e projetos de engenharia, as equipes conseguiram interligar a lagoa (deságue) com as ruas próximas à praia.