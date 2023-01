Saquarema inaugura novo posto de Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim Ipitangas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/01/2023 16:26

A Prefeitura de Saquarema está convidando a população para a cerimônia de inauguração do novo posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Ipitangas. A unidade, que ganhou o nome do Vereador Eusébio Souza de Faria, em forma de homenagem póstuma, representará mais um grande avanço na saúde pública da região.