"Festa de Iemanjá" acontece em Saquarema neste domingo (5)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/01/2023 15:34

Com o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Subsecretaria Municipal de Cultura, a Associação dos Cultos Afro-brasileiros de Saquarema (Afro Saquá) realizará, neste domingo (5), mais uma edição da “Festa de Iemanjá”.

A celebração, que está na sua 10ª edição e une fiéis das religiões de matriz africana como a umbanda e o candomblé, contará com uma carreata, procissão, ritual de entrega dos presentes à Rainha do Mar, apresentação de dança cigana e show com grupo de pagode. O evento tem como objetivo valorizar a cultura afro-brasileira, além de combater a intolerância religiosa.A festividade será iniciada às 9h, com concentração de fiéis no Posto Ipiranga, em Bacaxá. A partir das 10h20, o cortejo sairá em carreata até a Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema. Em seguida, os fiéis farão uma caminhada, às 11h30, com destino ao local de entrega dos presentes a Iemanjá, na Praia da Vila.Durante a cerimônia, serão realizadas as louvações para Iemanjá e, por volta das 13 horas, haverá uma apresentação de dança cigana, feita por Hannah Hadassah. O grupo PraBatukar encerrará a festividade com uma roda de samba, a partir das 14h.