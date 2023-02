Prefeitura de Saquarema suspendeu a vacinação infantil contra a covid-19 por tempo indeterminado - Divulgação

Publicado 01/02/2023 16:21

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou, na última terça-feira (31), que irá suspender, temporariamente, a vacinação infantil contra o coronavírus a partir desta quarta-feira (1º). A medida foi tomada após o término dos estoques da Pfizer Baby na cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não possui previsão de reabastecimento dos estoques da vacina. De acordo com informações, no próximo final de semana, a Secretaria Estadual de Saúde enviará para os municípios as planilhas com os quantitativos de dose e datas de retirada dos novos imunizantes.

Assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber as novas doses, reiniciará a campanha de vacinação na cidade. Vale ressaltar que a Pfizer Baby é destinada às crianças a partir de 06 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.