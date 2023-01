Saquarema realiza curso preparatório gratuito para o Corpo de Bombeiros destinado aos moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/01/2023 15:39

A Prefeitura de Saquarema está oferecendo 100 vagas em novo curso gratuito para os moradores da cidade. Voltado para o Concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMRJ), o curso preparatório terá aulas presenciais para capacitar jovens e adultos para esse importante segmento do mercado de trabalho.Para concorrer à vaga do Curso Preparatório para o Concurso do CBMRJ, o candidato deverá efetuar a pré-inscrição on-line no dia 01 de fevereiro, no link . O formulário permanecerá aberto até que sejam completadas as 100 primeiras inscrições. A confirmação da matrícula deverá ser efetivada na Secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França nos dias 02 e 03 de fevereiro e as aulas terão início no dia 08, nos turnos da tarde e noite.Pelo novo edital do concurso CBMERJ, há oferta de 800 vagas imediatas, para homens e mulheres, e os cargos são de Soldado e 3º Sargento Músico, exigindo dos candidatos formação de nível médio. O salário inicial varia de R$ 2.791,72 a R$ 5.056,46, respectivamente. É necessário, como pré-requisitos, ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses; estar quite com as obrigações militares e eleitorais; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no momento da nomeação; e ter até 32 (trinta e dois) anos de idade no dia de abertura das inscrições.