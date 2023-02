Imagem de Iemanjá sofre atos de vandalismo na cidade de Saquarema - Reprodução/Internet

Publicado 06/02/2023 19:22

A imagem de Iemanjá, que estava colocada na Orla da Praia da Vila, no Centro de Saquarema, foi danificada por atos de vandalismo nesta segunda-feira (6), um dia após a "Festa de Iemanjá" . Segundo a Prefeitura de Saquarema, as câmeras do Centro de Monitoramento flagraram o ocorrido, identificando a pessoa responsável pelo vandalismo e acompanhando o trajeto percorrido por ela. Agentes da Guarda Civil Municipal e da 4ª Cia da Polícia Militar conduziram a jovem à delegacia da cidade para devidos esclarecimentos."Praticar, induzir, ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime. Por isso, as autoridades policiais competentes estão atuando no caso para solucionar de forma mais rápida e eficaz. A Prefeitura de Saquarema não compactua com atos de vandalismo ou intolerância religiosa. Além disso, reforça a importância do respeito à diversidade religiosa, sexual, racial ou qualquer outro tipo", informou a prefeitura, em nota publicada nas redes sociais.