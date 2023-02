Bolsa Permanência é dirigido aos alunos contemplados pelo programa Conexão Universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2023 11:45

Termina no dia 24 de fevereiro o prazo para os alunos contemplados pelo Programa Conexão Universitária solicitarem a Bolsa Permanência, benefício criado com o objetivo de ajudar a viabilizar a continuidade dos estudos por parte dos participantes do programa social.



Conforme estabelecido na criação da Bolsa Permanência, alunos matriculados em cursos de tempo integral, realizados em instituições de ensino superior credenciadas no programa e situadas a mais de 120 km de Saquarema, fazem jus a Bolsa Permanência Integral, que é de R$ 1,6 mil. Alunos matriculados em instituições localizadas até 120 km de Saquarema fazem jus a Bolsa Permanência Parcial, cujo valor é de R$ 800. Já aqueles que estejam matriculados em curso de tempo não integral farão jus a bolsa social de R$ 300, desde que o aluno ou o familiar, declarado por ocasião da inscrição, seja cadastrado no CadÚnico, do Governo Federal.



As bolsas Integral e Parcial serão pagas mediante depósito mensal em conta corrente ou poupança - exceto conta fácil ou conta salário, e a Bolsa Permanência Social, via crédito mensal em cartão eletrônico, magnético com chip.



Como se inscrever



Para se inscrever na bolsa Permanência Integral são necessários a declaração de grade de curso e o comprovante de conta bancária. Não serão admitidos Conta Fácil e Conta Salário. Para a bolsa Permanência Parcial são necessários a declaração de grade de curso e o comprovante de conta bancária. Também não serão admitidos Conta Fácil ou Conta Salário. Já para a Bolsa de Permanência Social devem ser apresentados a declaração de grade de curso e o comprovante do CadÚnico do aluno ou do familiar declarado no ato da inscrição.





A solicitação do benefício deve ser feita através do link . Uma vez na página, o aluno deve efetuar as seguintes ações: Inserir login e senha, acessar Procedimentos, clicar em Requerimentos e depois em Bolsa Permanência. Anexar os documentos e informar no texto a modalidade da bolsa: Integral, Parcial ou Social.

Informações complementares podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Programa Conexão Universitária que fica na Rua Machado, 150, em Bacaxá (Rua da ENEL).