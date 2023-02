Supermercado Batista pega fogo no Centro de Saquarema - Reprodução/Internet

Publicado 13/02/2023 20:40

Um incêndio atingiu o supermercado Batista, localizado no Centro de Saquarema, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações, o fogo começou por volta das 5 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros de Saquarema, com apoio dos quartéis de outros sete municípios das regiões dos Lagos e Metropolitana, foram acionados ao local e conseguiram controlar às chamas por volta das 13h.

A Prefeitura de Saquarema, que fica localizada próxima ao supermercado, publicou uma nota nas redes sociais anunciando que o expediente desta segunda-feira foi suspenso, pois a energia foi desligada na região para segurança do Corpo de Bombeiros e da população.

De acordo com informações preliminares, não houve feridos, mas provavelmente toda a estrutura do supermercado deve ser demolida. Segundo o G1, os bombeiros informaram que as chamas consumiram somente o estabelecimento, mas casas próximas podem ter sofrido abalos estruturais.