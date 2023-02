Volume de chuva que caiu em Saquarema foi o maior já medido, em uma hora, desde 2020 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/02/2023 12:10

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária, divulgou dados referentes à última tempestade que caiu sobre a cidade de Saquarema. Iniciada no final da tarde de terça-feira (7), a chuva causou diversos problemas em bairros da cidade, com foco Sampaio Corrêa, no terceiro distrito.

De acordo com o INMET, naquela dia, em apenas duas horas, entre as 17h e 19h, choveu 249 milímetros na cidade, sendo 118 mm entre as 17h e 18h, e 131 mm entre 18h e 19h. Estes valores são os maiores acumulados de chuva em apenas uma hora, desde a abertura da estação meteorológica do INMET na cidade, em setembro de 2015. As informações do órgão também apontam que o volume de chuva apurado na cidade de Saquarema foi o maior, em uma hora, para todo o Rio de Janeiro, desde a instalação da primeira estação pluviométrica automática no Estado, ainda no mês de maio de 2020.

Nas redes sociais do INMET, o órgão informou que o acumulado de chuva em 24 horas, entre 9h da terça-feira (7) e 9h da quartaf-eria (8), Saquarema totalizou 288,8 milímetros de chuva, o maior volume em um único dia para o mês de fevereiro.

Equipes nas ruas

“Foi um volume de água muito grande. A cidade não tinha histórico de um acumulado tão significativo como esse. A maior parte dessa chuva se concentrou no terceiro distrito, em bairros como Tingui, Charqueado, Califórnia, Sampaio e Mato Grosso. Nossas equipes, prontamente, foram para as ruas com o objetivo de minimizar os danos e socorrer moradores que buscavam atendimento das forças de segurança”, informou o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Pedro Soares.

Funcionários da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos seguem no trabalho de limpeza, liberação de ruas, contenção de encostas e recuperação de estruturas de pontes e estradas. Já a Defesa Civil segue vistoriando imóveis nos bairros mais atingidos pelas chuvas.