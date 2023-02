Saquarema oferece oficinas de arte gratuitas para a população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/02/2023 09:53

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está oferecendo 532 vagas em Oficinas de Artes para os moradores da cidade. Gratuitas, as oficinas terão aulas presenciais em vários horários e visam a capacitar jovens e adultos para diversas modalidades das Artes Culturais.



Para concorrer às vagas das Oficinas de Artes, o candidato deverá se inscrever, com preenchimento de formulário e entrega de documentos no período de 27 de fevereiro a 2 de março, e as aulas terão início em 13 de março. Para renovação, os alunos deverão se dirigir ao Teatro Municipal Mário Lago nos dias 27 e 28 de fevereiro. Já para os iniciantes, as inscrições deverão ser realizadas na Casa de Cultura Walmir Ayala, nos dias 1º e 2 de março. A seguir, os pré-requisitos e o número de vagas para inscrições em cada oficina:



- Canto Coral: a partir de 7 anos, apresentar atestado médico e autorização do responsável para os menores de idade. 30 vagas para renovação e 30 para iniciantes;

- Circo: 5 a 12 anos, apresentar atestado médico e autorização do responsável. 45 vagas para renovação e 15 para iniciantes;

- Dança de Salão: a partir de 13 anos, apresentar atestado médico. 20 vagas para renovação e 40 para iniciantes;

- Dança Jazz: 13 a 30 anos, apresentar atestado médico. 10 vagas para renovação e 20 para iniciantes;

- Piano: a partir de 7 anos, ser alfabetizado e portar teclado. 20 vagas para renovação e 12 para iniciantes;

- Pintura e Desenho: a partir de 12 anos. 10 vagas para renovação e 10 para iniciantes

- Pintura em Tecido: a partir de 12 anos. 20 vagas para renovação e 20 para iniciantes;

- Teatro: Turma I a partir de 7 anos e Turma II a partir de 17 anos, apresentar atestado médico. 95 vagas para renovação e 105 para iniciantes;

- Violão: a partir de 10 anos, portar violão. 15 vagas para renovação e 15 para iniciantes.



As vagas para iniciantes serão ocupadas por 60% de alunos das escolas do Município e 40% por alunos das escolas particulares. Para o aluno que se inscrever em mais de uma oficina, será considerada apenas a primeira inscrição, conforme data e hora registradas no formulário. Para se inscrever, é necessário que o candidato apresente comprovante de matrícula escolar municipal; comprovante de residência; e Comprovante de Vacinação contra a covid-19, (crianças com pelo menos 1 dose; adulto com, no mínimo, duas doses).



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Subsecretaria Municipal de Cultura, pelo e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br.